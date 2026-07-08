Una notizia che non farà certamente piacere ai tifosi dell'Inter arriva ora dal Belgio, dove l'esperto di calcio locale Sacha Tavolieri, per Sky Sports CH, riferisce che l'Union Saint Gilloise ha appena rifiutato la nuova proposta dell'Inter per Anan Khalaili. I nerazzurri si sono avvicinati oggi a piccoli passi alla richiesta del club belga (offerta di 23 mln, ndr), facendo anche leva anche sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Ma è arrivata ora la doccia fredda: il club belga rimane fermo sulla propria posizione originaria. La richiesta è di 30 milioni di euro, bonus compresi. Da quella cifra non si schioda l'Union, che non accetta compromessi.