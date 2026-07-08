Lothar Matthäus chiede alla Federazione calcistica tedesca e al potenziale commissario tecnico Jürgen Klopp di mostrare "più coraggio nel puntare sui giovani". I giocatori più giovani, ha scritto il campione del mondo di Italia '90 ed ex giocatore dell'Inter nella sua rubrica sul quotidiano Bild, "mettono pressione sui giocatori più affermati e quindi alzano il livello generale delle prestazioni. Non si può diventare campioni del mondo o campioni d'Europa troppo presto. Quando ho partecipato al mio primo grande torneo, il Campionato Europeo del 1980, avevo 19 anni. Non ci manca il talento. Sono persino convinto che con questo potenziale, nei prossimi anni non dovremo nasconderci dietro a nessuna nazione che partecipa attualmente ai Mondiali. Ma dobbiamo saper sviluppare meglio i nostri talenti".

Tra i suggerimenti anche Tresoldi

Matthäus ha sottolineato che Klopp è "l'uomo migliore" per trovare le risposte giuste alle numerose domande sul futuro. "Il suo sarà un pensiero a lungo termine". Il suo progetto include la conferma di giocatori esperti come Joshua Kimmich, Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck così come di Florian Wirtz e Jamal Musiala, uniti a Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown, Lennart Karl e Jonas Urbig. "Ma ci saranno sicuramente molti nuovi nomi che avranno la possibilità di partire titolari", aggiunge Matthäus che tra gli altri ha menzionato Finn Jeltsch, Robert Ramsak, Yann Bisseck, Kevin Schade, Adin Licina, Tom Bischof e Nicolò Tresoldi. Vede anche il sedicenne nuovo acquisto del Leverkusen, Kenneth Eichhorn, come un possibile candidato.