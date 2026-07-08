Nel corso della conferenza stampa post-partita di Svizzera-Colombia, il commissario tecnico della Nazionale elvetica, Murat Yakin, ha risposto in conferenza stampa alle dichiarazioni di Manuel Akanji, che tra il serio e il faceto, in mixed zone, ha ammesso di avergli comunicato che non avrebbe tirato mai più un rigore.

Versione confermata dal CT, che l'ha presa con il sorriso a confema del clima sereno e rilassato in casa svizzera: "Sì, mi ha fatto sapere che non vuole più tirare un rigore. Spero davvero che Manuel ci ripensi". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 10:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.