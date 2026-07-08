Il Monza torna in Serie A e la prima partita la giocherà contro l'Inter campione d'Italia. Nel frattempo il club brianzolo continua a lavorare per la costruzione della rosa e oggi ha ufficializzato un nuovo arrivo: si tratta di Kouadio. La nota del club: "Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Nato a Prato il 7 maggio 2006 e in possesso anche del passaporto ivoriano per le origini dei suoi genitori, dal 2021 entra a far parte del Settore Giovanile viola. Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’Under 17 in su, viene aggregato alla Prima Squadra con cui si guadagna la prima convocazione in Serie A proprio per una gara contro il Monza del 1 settembre 2024. Il debutto nella massima serie arriva in Torino-Fiorentina del 31 agosto 2025".