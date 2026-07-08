Grande notizia per tutti coloro che uniscono la passione per l'Inter all'hobby della filiatelia. Come nel 2021 e nel 2024, anche quest'anno in occasione della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri sarà rilasciato un francobollo celebrativo, emesso a partire dal 10 luglio.
Venerdì 10 luglio, in via Cordusio 4 a Milano, presso lo spazio filiatelia, sarà disponibile anche l'annullo del primo giorno, una speciale timbratura legata al giorno d'uscita dei francobolli. Il dentello legato all'Inter e al ventunesimo Tricolore varrà 1,30 euro e consentirà l'invio di lettere o cartoline all'interno dei confini nazionali.
Il disegno, di Matias Hermo, punta tutto sul numero '21', presente in giallo al centro del francobollo. Sullo sfondo uno dei simboli più riconoscibili per quanto riguarda l'Inter: il biscione. Ventuno le cartevalori adesive presenti in un foglio, per una tiratura totale di oltre quattrocentomila dentelli.
Autore: Alessandro Savoldi
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