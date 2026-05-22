Inter e Bologna, avversarie nell'ultima giornata di Serie A allo stadio Dall'Ara, hanno alle spalle 157 partite giocate nel campionato italiano. Il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 76 vittorie, mentre gli emiliani ne contano 44 con 37 pareggi a completare il quadro. I rossoblu sono stati un avversario complicato nelle ultime stagioni, come testimonia il grande equilibrio che regna nelle ultime otto sfide messe in archivio e terminate con tre successi per parte e due pareggi.

Il Biscione, come ricorda Inter.it nelle sue statistiche, ha vinto due delle ultime sei sfide di Serie A contro il Bologna (ci sono anche due sconfitte e due pareggi, dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (con un solo ko). La vittoria nel match di andata e di ritorno in Serie A non arrivano invece dalla stagione 2020/21.

Nelle ultime cinque annate i nerazzurri hanno realizzato ben 21 reti in nove confronti contro i rossoblu nel campionato italiano, registrando il dato di 2.3 gol in media ogni 90 minuti di gioco. L'Inter ha messo in archivio numeri migliori solo contro altre quattro squadre nel periodo che va dal 2021/22 ad oggi: si tratta di Hellas Verona (25), Lazio (23), Atalanta e Cagliari (22).