E' durata circa tre ore la tappa nella sede dell'Inter di Ivan Provedel, arrivato verso le 18 in Viale della Liberazione, a Milano, per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2029. L'esperto portiere, in questi minuti, ha lasciato gli uffici del club che tra poco annuncerà il suo arrivo. Intanto, proprio sul proflo X dell'Inter, arriva un indizio sull'imminente ufficialità con la pubblicazione di un vecchio messaggio postato da Provedel su Facebook nel 2009 in cui salutava gli interisti. 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 20:58
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.