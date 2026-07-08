Intervenuto come ospite a 'DoppioPasso Podcast', l'ex calciatore e allenatore Fabio Liverani torna su una data che ai tifosi interisti provoca ancora sentimenti negativi, l'ormai famoso 5 maggio 2002 quando i nerazzurri persero lo Scudetto all'ultima giornata subendo un 4-2 in casa della Lazio a festa già organizzata. All'epoca Liverani era nella rosa biancoceleste e spiega in estrema sintesi com'è andata: "Eravamo una squadra unita e volevamo fare il nostro dovere. Lo stadio era completamente nerazzurro. L'Inter partì forte, ma noi reagimmo e nel secondo tempo loro erano finiti. Per loro fu un dramma".