L'Inter ha migliorato la propria offerta economica per Anan Khalaili mettendo sul piatto 23 milioni di euro più bonus, tre milioni di euro di base fissa in più rispetto alla prima proposta fatta pervenire nei giorni scorsi all'Union Saint-Gilloise. Che, come noto, chiede 30 milioni di euro per liberare il laterale israeliano classe 2004. I nerazzurri, dunque, si avvicinano a piccoli passi alla richiesta del club belga, sapendo di poter far leva anche sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 19:22
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.