Ora è ufficiale: il Milan ha acquistato Omari Elijah Giraud-Hutchinson, dal Nottingham Forest, con la formula del prestito con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il classe 2003, di nazionalità inglese naturalizzato giamaicano, resterà in rossonero fino al 30 giugno 2027. Dopodiché la società di Via Aldo Rossi deciderà, anche in base alle sue prestazioni nel corso della stagione, se riscattarlo o meno per una cifra che supera i 40 milioni di euro, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 22:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.