Moussa Diaby torna in Germania: secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland è tutto fatto tra Al-Ittihad e Bayer Leverkusen. I tedeschi verseranno agli arabi poco meno di 30 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2031. Il prossimo passo saranno le visite mediche e la firma a seguire.

Per diverse settimane il francese era stato accostato anche all'Inter, che vedeva in lui il giocatore giusto per aggiungere la tanto agnognata imprevedibilità sull'out di destra. Poi, una volta concluso l'affare Spence, la pista era sfumata.