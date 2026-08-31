Sarà avversario dell'Inter il prossimo 13 ottobre in Champions League: stiamo parlando del Club Brugge, che ieri ha perso la prima partita in campionato dopo aver inanellato una mini-serie di tre vittorie su tre gare giocate. Il ko è arrivato sul campo del Gent: padroni di casa avanti con la rete di Vergara al minuto 38. Pari quasi immediato della stella del Bruges, Vanaken, al 40esimo del primo tempo. Poi gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Forbs e al minuto 85 ci pensa Cisse a segnare il gol decisivo per il Gent.