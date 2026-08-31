Esordio-bis in Bundeliga agrodolce per Edin Dzeko, tornato a disputare una partita del massimo campionato tedesco a ben 5.734 giorni di distanza dall'ultima apparizione nella stagione 2010/2011 con la maglia del Wolfsburg. Nelle scorse ore, da giocatore del neopromosso Schalke 04, il bosniaco ha raccolto appena 14' nella sfida persa 3-0 in trasferta contro l'Augusta. Nonostante questo, l'ex Inter ha scritto un'altra memorabile pagina della propria carriera: scendendo in campo a 40 anni e 166 giorni è infatti diventato il quarto giocatore di movimento più anziano a disputare una partita della massima divisione teutonica e l'ottavo in generale.