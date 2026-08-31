Ingaggio a parametro zero d'esperienza per il Cagliari. E' ufficiale l'arrivo dell'ex Inter Roberto Gagliardini. Il centrocampista cresciuto nell'Atalanta ha firmato un contratto valido fino a fine stagione. Presente nell'accordo anche un'opzione a favore dei rossoblu per prolungare di un'ulteriore stagione l'accordo.

Il comunicato del Cagliari

Questa la presentazione del club: "Centrocampista completo, capace di abbinare struttura fisica, intensità e di interpretare entrambe le fasi di gioco, porta in Sardegna esperienza e personalità maturate in oltre un decennio di calcio ai massimi livelli. A livello internazionale ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana Under 20 e Under 21, con cui ha partecipato al Campionato Europeo di categoria nel 2017. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore, disputando complessivamente sette gare in azzurro: l’esordio risale al 28 marzo nel successo per 2-1 in casa dell’Olanda.

Classe 1994, originario di Dalmine (Bergamo) dove muove i primissimi passi da calciatore, si trasferisce già a 7 anni all’Atalanta dove crescerà fino allo sbarco in Prima squadra, esordendo tra i professionisti il 4 dicembre 2013 contro il Sassuolo nella vittoria per 2-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Prima di consacrarsi in nerazzurro, vive le esperienze in prestito al Cesena – con cui debutta in Serie B il 22 gennaio 2014 andando a segno nella vittoria per 3-1 a Varese – allo Spezia e al Vicenza. A metà stagione 2015/2016 lascia il club veneto e torna a Bergamo: debutta così in Serie A il 15 maggio 2016, a 22 anni, titolare nell’ultima giornata di campionato sul campo del Genoa. La stagione 2016/2017 è quella della definitiva affermazione: grazie alle sue prestazioni attira le attenzioni dell’Inter, che lo ingaggia già a gennaio e ne fa uno dei perni della mediana. Con i nerazzurri conquisterà uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, arrivando sino alla finale di Champions League nel 2023. In totale 190 presenze con 16 gol e 9 assist.

Dopo l’Inter, il trasferimento al Monza, dove Gagliardini gioca due stagioni: colleziona 42 presenze e realizza un gol e due assist. Nell’estate 2025 l’approdo all’Hellas Verona: nell’ultima stagione ha disputato 29 partite, 25 delle quali da titolare, mettendo a segno una rete.

Ora una nuova sfida in rossoblù: benvenuto a Cagliari, Roberto!"