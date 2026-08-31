Nella moviola di Graziano Cesari su Pressing riguardante la partita tra Cagliari e Inter c'è spazio anche per una situazione riguardante i nerazzurri. "L'arbitro è Fabbri, al Var c'è Aureliano. Su cross di Dimarco perfetto per Lautaro, Obert arriva e non ha alcuna possibilità di prendere il pallone".

"La spinta - dice ancora Cesari - è sulla schiena del calciatore, lo sbilancia sicuramente. Fabbri segnala che non c'è niente, posizionato bene e ha buona visuale. Siamo alle solite: io faccio molta fatica a comprendere, perché nel regolamento non si parla di spinta leggera, spintarella... C'è una spinta. Il giocatore è in elevazione e in vantaggio di posizione, può colpire molto bene il pallone, faccio tanta fatica a capire. Per me è rigore. Ma se poi questa è la linea, portiamola avanti".