FC Internazionale è ora il marchio di club di calcio più prezioso d'Italia, superando Juventus FC per la prima volta, con un aumento del 22% a 585 milioni di euro. AC Milan supera anch'esso la Juventus ed è il marchio di club di calcio italiano a crescita più rapida nel 2026, con un aumento del 28% a 514 milioni di euro. Questo è uno dei dettagli emersi dal report Brand Finance Football 50 del 2026. La Juventus scivola al terzo posto, con un valore del marchio in calo del 17% a 419 milioni di euro, dopo il sesto posto in Serie A e un'uscita precoce dalla Champions League.

I nomi nella top 10 italiana rimangono invariati rispetto all'anno scorso, ma solo tre club – Inter, Milan e Bologna FC 1909 – hanno registrato una crescita a due cifre, con metà della top 10 in declino. Ciò riflette la lotta più ampia della Serie A per eguagliare la Premier League e la LaLiga in termini di risultati europei e crescita commerciale.