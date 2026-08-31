Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing, spinge su un tasto a lui particolarmente "caro": quello del portiere e delle differenze rispetto allo scorso anno, quando Sommer non è riuscito a confermarsi su altissimi livelli, commettendo qualche errore.

"Vantaggi rispetto all'anno scorso? Intanto il portiere ha le mani... Josep Martinez è molto pronto, nelle uscite coi piedi lo era anche Sommer, ma lo svizzero era ancorato alla porta sulle uscite alte - dice Trevisani -. E poi nel tempo sta acquisendo sicurezze, tranquillità. Ha fatto la Coppa Italia, ha giocato poco, ma ha cominciato a fare clean sheet l'anno scorso, più presenze, mi sembra più sereno. Ogni tanto sbaglia e se sbaglia il portiere è gol, ma per me l'Inter ha un portiere migliore dell'anno scorso e l'anno scorso ha fatto oltre 90 punti. Non so quanti possa farne quest'anno...".