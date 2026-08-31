Il calcio in Argentina è sacro. Il basket... pure. Difficile trovare uno sportivo di Buenos Aires e dintorni che non apprezzi la palla a spiccchi, qualunque sia la disciplina in cui eccelle. Ed è il caso di Esteban Cambiasso, che ieri ha partecipato a Bergamo a 'Flacca & Friends', esibendosi da vero cestista assieme a veri cestisti. Il Cuchu ha voluto condividere questa esperienza sui social: "Tornare bambino per un giorno con giocatori veri.

Complimenti Flaccadori, ma hai lavorato tanto che non c’eri per la foto".

E qui entra in scena la versione dell'Olimpia Milano, con Diego Flaccadori che risponde così a Cambiasso: "Stavo cercando il ghiaccio per gli altri dopo tutte le tue gomitate! Grandeeee cuchuuuu", mentre il coach Peppe Poeta bada al sodo: "Firmato subito, contratto pronto". E chissà se l'ex centrocampista dell'Inter, dall'alto della sua intelligenza sul campo, non possa davvero fare bella figura anche a certi livelli su un parquet 28x15...