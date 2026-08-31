Maurizio Sarri prosegue la sua crociata contro il calciomercato aperto a stagione già iniziata: "Se ho cambiato idea con gli arrivi di Kessié e Rowe? No, io ho fatto quattro partite in undici giorni con il mercato aperto, con tutte le conseguenze che ci sono per i giocatori che vanno e vengono. Il mercato così funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura", ha detto il tecnico dell'Atalanta, a Sky Sport, dopo la vittoria sul Bologna. 

Una dichiarazione che a qualcuno avrà ricordato quella rilasciata da Cristian Chivu dopo Inter-Monza: "Io non vedo l'ora che finisca questo mercato, mi sono rotto le palle di rispondere alle domande. Mi crea disturbi mentali, e quando è così perdo la lucidità", aveva detto il tecnico dei campioni d'Italia. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 23:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.