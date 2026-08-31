Maurizio Sarri prosegue la sua crociata contro il calciomercato aperto a stagione già iniziata: "Se ho cambiato idea con gli arrivi di Kessié e Rowe? No, io ho fatto quattro partite in undici giorni con il mercato aperto, con tutte le conseguenze che ci sono per i giocatori che vanno e vengono. Il mercato così funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura", ha detto il tecnico dell'Atalanta, a Sky Sport, dopo la vittoria sul Bologna.

Una dichiarazione che a qualcuno avrà ricordato quella rilasciata da Cristian Chivu dopo Inter-Monza: "Io non vedo l'ora che finisca questo mercato, mi sono rotto le palle di rispondere alle domande. Mi crea disturbi mentali, e quando è così perdo la lucidità", aveva detto il tecnico dei campioni d'Italia.