La Roma fa ancora paura. Dopo il primo poker, i giallorossi si ripetono con un netto 4-0 a Lecce, regalando un'altra prestazione dominante, convincente e spettacolare. Ancora una volta il protagonista è Donyell Malen, autore di una doppietta. L'olandese è letteralmente incontenibile: cinque gol nelle ultime due partite, numeri che testimoniano l'impatto devastante avuto in questo nuovo corso. Tra le note più belle c'è anche il primo gol in giallorosso di Rodrigo Mora, mentre Matías Soulé, al centro delle voci di mercato, risponde sul campo trovando una rete importante e dimostrando di voler essere protagonista con la Roma. E sullo sfondo c'è un Gian Piero Gasperini sempre più padrone della sua squadra. Il tecnico sta rivoluzionando mentalità e gioco dei giallorossi, trasformandoli in una squadra intensa, aggressiva e tremendamente efficace sotto porta. Due poker consecutivi e una Roma che sembra aver cambiato marcia: il nuovo corso di Gasperini è ufficialmente decollato.