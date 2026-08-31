L'Inter U20 si prepara per la fase campionato di Youth League, massima competizione continentale per quanto riguarda il calcio giovanile. I nerazzurri, così come la Prima Squadra, esordiranno sul campo del Real Madrid. Non si giocherà al Bernabeu ma a Valdebebas, dove i Blancos si allenano: resta comunque una partita importante per la squadra di Emiliano Bigica, all'esordio in Europa con una trasferta impegnativa e di prestigio. Calcio d'inizio martedì 8 settembre, stesso giorno dell'impegno della Prima Squadra, alle ore 16.

Sezione: Giovanili / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 17:59
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.