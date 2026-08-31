Il difensore rossobli Zé Pedro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo il ko di misura contro l'Inter:

Che partita è stata?

"Molto difficile, contro una squadra così forte si hanno sempre più duelli. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita migliore. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla, ma il calcio è così, Giovedì ce n'è un'altra", le parole raccolte da TMW.

Quanto è stato difficile bloccare Dimarco?

"Sappiamo le sue qualità e quelle dell'Inter. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Noi proviamo sempre a fare del nostro meglio".

Che effetto hanno fatto gli applausi del pubblico?

"Mi fa piacere perché la squadra ha lavorato per portare a casa il risultato. Purtroppo non siamo riusciti, ma dall'altra parte c'era una squadra fortissima. I tifosi hanno capito che abbiamo fatto un buon lavoro, che abbiamo dato tutto per pareggiare la partita. Purtroppo non siamo riusciti, ma mi fanno piacere questi applausi", ha concluso.