Non è cambiato il pensiero di Gian Piero Gasperini sulla lotta scudetto, neanche dopo la vittoria reboante della Roma a Lecce, la seconda di larghe dimensioni ottenuta in questo avvio di stagione dai giallorossi dopo quella contro la Fiorentina: "Scudetto? É giusto che i tifosi siano felici di questi due successi - ha spiegato Gasp a DAZN -. Ma, come ho già detto in precedenza, l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti, poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, se volete anche più di noi. Tra tutte il Como, che non è più una sorpresa. Poi ci sono le big: Napoli, Juve e Milan. Noi dobbiamo guardare al nostro percorso ed essere felici delle nostre prestazioni. Vogliamo miglioraci".

Il mattatore di questo avvio da sogno è Donyell Malen, autore già di cinque gol in 180': "Io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Già ai tempi del Genoa vi ricordo un certo milito Milito... Anche all'Atalanta ho avuto bomber che sono stati capocannonieri. Malen ricorda un po' Milito, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Ha grande capacità di controllo e un'accelerazione in pochi metri che ti brucia. Sono qualità straordinarie per una punta centrale, direi che la scommessa che abbiamo fatto è andata bene".