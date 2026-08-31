Djed Spence non è infortunato. Ma sicuramente è molto indietro nella condizione fisica rispetto ai compagni di squadra. In più, l’esterno inglese ha pure sofferto nei giorni scorsi di un affaticamento, che quindi ne ha rallentato ulteriormente il possibile inserimento completo negli allenamenti con i compagni di squadra. Oggi quel problemino è stato totalmente superato, tanto che il calciatore ha lavorato pure un po’ sul campo, ma ovviamente servirà del tempo per vederlo al top della forma.
Di fatto, Spence ha sofferto di uno stop simile a quello di Federico Dimarco a Donaueschingen, nel ritiro estivo dei campioni d’Italia. Una cosa di poco conto quindi, ma Spence, a differenza del canterano che ha iniziato la preparazione a luglio, come moltissimi altri compagni di squadra, sta di fatto mettendo ora davvero benzina nelle gambe per affrontare la stagione. L’obiettivo di Cristian Chivu, e soprattutto del suo staff, è quindi quello di portarlo a una condizione ottimale senza forzare i tempi. Al ragazzo potrebbe anche servire giocare, ma è ovvio che anche per il ruolo da ricoprire – quello di motorino sulla fascia pronto ad andare su e giù nel corso di una partita – che senza i presupposti necessari non si possa, né voglia, rischiare nulla.
Non devono esserci allarmismi sul giocatore, che infatti sta bene e che deve solo trovare come specificato condizione e forma, ma qualora il suo debutto – che è diverso dal discorso convocazione - fosse potenzialmente contro la Roma (il che significherebbe out contro Napoli e Udinese) non ci si dovrebbe sorprendere più tanto.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:20 UFFICIALE - Juan Jesus al Venezia: "Mi farà un certo effetto giocare con Stankovic"
- 23:05 Martinez: "A Cagliari vittoria importante. Guardiamo avanti"
- 22:50 Samardžić all’ultimo respiro: l'Atalanta beffa il Bologna al 96'
- 22:35 UFFICIALE - Milan, ecco Hutchinson: la formula dell'affare
- 22:21 Lazio, Frattesi: "Spero di continuare così, ma so che sarà difficile"
- 22:07 L'avv. Letterio Pino: "Icardi alla Lazio? Ci stiamo ragionando seriamente"
- 21:53 Caprile, messaggio dopo l’Inter: “Abbiamo dato tutto, grande prestazione"
- 21:37 Roma, Malen: "Scudetto? Giusto sognare, ma mancano tante partite"
- 21:23 fcinSpence, la situazione: ecco perché servirà ancora pazienza
- 21:10 Gasperini: "L'Inter ha un rettilineo di vantaggio. Malen mi ricorda Milito"
- 20:55 Liverani: "Inter superiore alle altre. Lazio, Frattesi impatto fortissimo"
- 20:40 Poker bis della Roma: 4-0 a Lecce, Malen firma una doppietta
- 20:27 Inter Campus Angola: quattro giorni di formazione per educatori
- 20:12 Sky - Un'altra cessione per il Napoli: Lindstrom al Salisburgo
- 19:59 Messi si ritira dalla nazionale, Lautaro: "Grazie per averci permesso di far parte della tua storia"
- 19:44 UFFICIALE - Gagliardini riparte da Cagliari: è un nuovo giocatore dei sardi
- 19:29 Pavard sui social: "Sempre un onore indossare questa maglia"
- 19:20 fcinInter, martedì libero per i ragazzi di Chivu. Si riparte mercoledì
- 19:15 videoBastoni fa 300 con l'Inter: i nerazzurri lo celebrano sui social
- 19:00 Rivivi la diretta! NAPOLI e REAL MADRID, si inizia a fare sul SERIO! ULTIME 24 ORE di MERCATO: MISSIONE COMPIUTA?
- 18:55 Quote scudetto, Inter sempre in testa: scivola indietro il Napoli
- 18:41 Napoli, via alla settimana di San Siro con un'uscita: Cajuste va al Malaga
- 18:27 Juventus, Yildiz operato al quinto metatarso: sarà out per diversi mesi
- 18:13 Real, contro l'Inter mancheranno Guler, Camavinga e Bernardo Silva: sono squalificati
- 17:59 Youth League, l'Inter parte dal Real Madrid: ecco data e orario
- 17:45 Club Brugge, è arrivata la prima sconfitta in campionato contro il Gent
- 17:31 UFFICIALE - Messi si ritira dalla Nazionale: "Non è rimasto nulla da dare"
- 17:17 UFFICIALE: Barcola è un nuovo calciatore del Liverpool
- 17:03 Too good to go: il gioco dell'Inter è troppo bello per sprecarlo
- 16:49 TMW - Ballo saluta l'Inter in prestito: andrà all'AlbinoLeffe
- 16:34 Cagliari-Inter premia Chivu: il tecnico romeno sale su un prestigioso podio
- 16:20 L'Inter mette il Napoli nel mirino: niente giorno libero dopo Cagliari
- 16:07 Real Madrid, Mourinho: "10 gol in tre partite, ma alcune volte vinceremo 1-0"
- 15:53 Cagliari, oltre al danno la beffa: infortunio per Borrelli
- 15:40 Sky - Reggiani nel mirino della Premier. Club di A alla finestra
- 15:26 Un weekend pieno di impegni per le rappresentative nerazzurre
- 15:12 Trevisani: "Inter, da Cagliari più buone notizie che cattive"
- 14:58 Calhanoglu e i gol da fuori area: il dato che lo avvicina a Kane e Mbappé
- 14:44 Tarantino: "Ecco l'obiettivo della società. Su Bovio e Carrara..."
- 14:29 Cambiasso cestista per un giorno. E Poeta è pronto a 'firmarlo'
- 14:16 Angolo Tattico di Cagliari-Inter - Oltre un'ora di dominio si conclude in apnea
- 14:02 Topalovic si presenta: "Alla Carrarese per dare il mio contributo"
- 13:34 Dzeko torna in Bundesliga: il bosniaco entra in una speciale classifica
- 13:20 UFFICIALE - Yanis Massolin è un giocatore del Cagliari
- 13:06 Striscione di un interista a Lazio-Genoa per Frattesi. Che condivide
- 12:52 FC Internazionale è il marchio più prezioso tra i club italiani
- 12:38 Gnonto approda in Serie A: l'ex Inter firmerà con la Fiorentina
- 12:25 Alla fine Guela Doué cambia squadra: c'è il Bayer Leverkusen
- 12:12 Trevisani: "Ecco cosa può dare Pepo Martinez più di Sommer. Se l'anno scorso hanno fatto 90 punti..."
- 12:00 videoTROPPI SPRECHI: l'Inter vince, ma Chivu non si nasconde. Però il problema non è l'ATTACCO
- 11:56 Bergomi: "Inter in difficoltà senza il dominio del palleggio. A Cagliari ha saputo soffire"
- 11:43 GdS - Primi lampi di Jones: ecco perché Chivu lo ha voluto con sé
- 11:30 Bisseck scherza: "Tifosi, defibrillatore?". Poi siparietto con Pepo
- 11:16 Cesari: "In Cagliari-Inter c'è un rigore non dato, ma se questa è la linea..."
- 11:02 Ranocchia: "Inter più forte dell'anno scorso. Sprechi? E' vero ma..."
- 10:48 TS - Inter, smentite su Leweling. Quinta punta? No, ma...
- 10:34 Nuovo innesto per l'Inter U23: arriva Lorenzo Tosto
- 10:20 Chivu a Radio Rai: "C'è soltanto un rammarico. In queste gare, nel finale..."
- 10:06 CdS - Inter, mostruosa statistica dei tiri e tiri in area: manca poco che...
- 09:52 TS - Chivu, a Cagliari una buona notizia e una gara dai due volti
- 09:38 TS - Dimarco, macché Barcellona: rinnovo a breve con l'Inter, i dettagli
- 09:24 Adani: "In Italia l'Inter si fa bastare giropalla e tiro da fuori. I tre nuovi? Scontato dire che..."
- 09:10 GdS - Inter, non ci si può ridurre così: se il Cagliari avesse segnato l'1-1...
- 08:56 Pagelle TS - Bastoni tra passaggi "fotonici" e gol mangiato. Jones subito da 6,5
- 08:42 Pagelle CdS - Josep Martinez da 7: provvidenziale. Meglio solo un altro interista
- 08:28 GdS - Un Calhanoglu così apre le porte al rinnovo: la situazione con l'Inter
- 08:14 Pagelle GdS - Barella ad altezza Calhanoglu. Akanji dietro la lavagna con Sucic
- 08:00 Un revival parziale: il cinismo manca, i tre punti no. L'Inter esulta a Cagliari
- 00:09 Cagliari, Zè Pedro in conferenza: "Sappiamo le qualità di Dimarco e dell'Inter"
- 00:04 videoCagliari-Inter 0-1, Tramontana: "Vittoria meritata ma non facile, Barella benissimo. E quei due rigori..."