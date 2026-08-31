Djed Spence non è infortunato. Ma sicuramente è molto indietro nella condizione fisica rispetto ai compagni di squadra. In più, l’esterno inglese ha pure sofferto nei giorni scorsi di un affaticamento, che quindi ne ha rallentato ulteriormente il possibile inserimento completo negli allenamenti con i compagni di squadra. Oggi quel problemino è stato totalmente superato, tanto che il calciatore ha lavorato pure un po’ sul campo, ma ovviamente servirà del tempo per vederlo al top della forma.

Di fatto, Spence ha sofferto di uno stop simile a quello di Federico Dimarco a Donaueschingen, nel ritiro estivo dei campioni d’Italia. Una cosa di poco conto quindi, ma Spence, a differenza del canterano che ha iniziato la preparazione a luglio, come moltissimi altri compagni di squadra, sta di fatto mettendo ora davvero benzina nelle gambe per affrontare la stagione. L’obiettivo di Cristian Chivu, e soprattutto del suo staff, è quindi quello di portarlo a una condizione ottimale senza forzare i tempi. Al ragazzo potrebbe anche servire giocare, ma è ovvio che anche per il ruolo da ricoprire – quello di motorino sulla fascia pronto ad andare su e giù nel corso di una partita – che senza i presupposti necessari non si possa, né voglia, rischiare nulla.

Non devono esserci allarmismi sul giocatore, che infatti sta bene e che deve solo trovare come specificato condizione e forma, ma qualora il suo debutto – che è diverso dal discorso convocazione - fosse potenzialmente contro la Roma (il che significherebbe out contro Napoli e Udinese) non ci si dovrebbe sorprendere più tanto.