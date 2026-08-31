È tutto fatto: Wilfried Gnonto tornerà in Italia e potrà esordire in Serie A dopo le esperienze in Svizzera e in Inghilterra. L'esterno italo-ivoriano, nazionale azzurro, di scuola Inter, infatti, firmerà con la Fiorentina e diventerà un nuovo rinforzo a disposizione di Fabio Grosso. Il classe 2003, proveniente dal Leeds United, si accasa in Toscana in prestito annuale con opzione d'acquisto a favore della compagine gigliata. Lo stipendio sarà interamente coperto dal club italiano.