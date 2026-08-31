L’Inter torna da Cagliari con quello che contava davvero: tre punti e una vittoria per 1-0. Ma il risultato, ancora una volta, racconta soltanto una parte della storia. Perché per quanto visto in campo, i nerazzurri avrebbero potuto e dovuto chiudere la partita con un risultato ben più largo, qualcosa come uno 0-6 o uno 0-7.
E sia chiaro: i tre punti vanno celebrati. Siamo appena al 30 agosto, la condizione fisica non può essere ancora quella dei mesi migliori e una certa mancanza di lucidità sotto porta è assolutamente comprensibile. Anzi, se c’è un dato che deve far sorridere l’Inter è proprio la quantità di occasioni costruite e la superiorità mostrata per larghi tratti.
Il dato più interessante è anche quello relativo alla classifica: sono già tre i punti in più rispetto all’inizio della passata stagione. Ma soprattutto c’è una sensazione evidente: contro determinate squadre di Serie A, l’Inter riesce a produrre una mole di gioco e di occasioni che testimonia una superiorità quasi imbarazzante.
Il problema è un altro. Bisogna essere più cinici. Più cattivi. Perché a volte l’Inter sembra quasi divertirsi troppo nel costruire l’azione perfetta, nel cercare un passaggio in più, una giocata più elegante, una soluzione più spettacolare. La qualità non manca, anzi. Ma una squadra di questo livello deve anche sapere quando è il momento di affondare il colpo e chiudere definitivamente la partita.
Perché dominare per novanta minuti e arrivare all’ultimo quarto d’ora con un solo gol di vantaggio significa inevitabilmente tenere in vita un avversario che, per quanto prodotto sul campo, non avrebbe meritato di essere ancora in partita. Ed è qui che torna la vecchia, ma sempre attuale, considerazione: la prima rivale dell’Inter potrebbe essere l’Inter stessa.
Una squadra fortissima, capace di creare occasioni in quantità industriale, di giocare un calcio superiore e di mettere alle corde l’avversario. Ma anche capace di sbagliare una caterva di gol, di non chiudere una partita già ampiamente indirizzata e, alla fine, di rischiare persino di subire il pareggio.
Contro il Cagliari è andata bene. E non potrebbe essere altrimenti, vista la differenza mostrata in campo. Ma il calcio non sempre perdona. Se questa Inter riuscirà ad aggiungere cinismo, concretezza e cattiveria sotto porta alla qualità del gioco che già possiede, allora sì che i numeri potrebbero diventare impressionanti. Perché una squadra che crea così tanto e riesce anche a trasformare con maggiore continuità le proprie occasioni può davvero puntare a riscrivere record e statistiche.
Per ora prendiamoci il risultato. 1-0, tre punti, porta inviolata e una superiorità evidente. Ma con una consapevolezza precisa: questa Inter è fortissima. E proprio per questo, deve imparare a non complicarsi la vita da sola. Anche perché ora si inizia a fare sul serio. Prossime fermate: Napoli e Real Madrid.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:09 Cagliari, Zè Pedro in conferenza: "Sappiamo le qualità di Dimarco e dell'Inter"
- 00:04 videoCagliari-Inter 0-1, Tramontana: "Vittoria meritata ma non facile, Barella benissimo. E quei due rigori..."
- 00:04 Cagliari, Pisacane in conferenza: "L'Inter ha meritato, non credo che il pari sarebbe stato giusto"
- 00:00 L'anti Inter è l'Inter stessa. A Cagliari lo abbiamo capito
- 23:55 Martinez in conferenza: "Aspettavo questa chance da due anni. Testa al Napoli e poi al Real"
- 23:50 Cagliari-Inter, la moviola - Fabbri se la cava con poche imprecisioni
- 23:47 Chivu in conferenza: "Mai nessun problema con Pavard. Dobbiamo portare i Nazionali al 100%"
- 23:40 Martinez a ITV: "All'Inter devi stare attento e pronto per 90'"
- 23:40 Martinez a DAZN: "Ringrazio Bisseck, ma avrei parato quel tiro"
- 23:35 Chivu a ITV: "Tre punti difesi con i denti, volevamo partire meglio dell'anno scorso"
- 23:30 Cagliari, Pisacane a DAZN: "Massolin viene da un ottimo anno in B"
- 23:29 Chivu a DAZN: "Pronti per affrontare il Napoli, ma godiamoci la vittoria"
- 23:25 Pavard a ITV: "Il ruolo? Sono a disposizione del mister e della squadra"
- 23:21 Cagliari, Pisacane a Sky: "Siamo rimasti sempre in partita, onore a noi ma merito all'Inter"
- 23:14 Chivu a Sky: "Stones e Jones? Per loro è pane e burro giocare sotto pressione"
- 23:10 Frattesi: "Amavo l'Inter con tutto il cuore. Alla Lazio per prendermi delle responsabilità"
- 23:04 L'MVP Calhanoglu a Sky: "Non è mai facile vincere qui a Cagliari. Do sempre il massimo"
- 23:04 Pavard a DAZN: "Lavoriamo per vincere più trofei possibili"
- 23:02 Pavard a Sky: "Abbiamo un po' sofferto, ma complimenti a tutti"
- 23:00 Cagliari-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Lazio-Genoa 1-0, Frattesi concede il bis e piega il Grifone
- 23:00 Calhanoglu a DAZN: "Il nostro segreto è il lavoro. Napoli e Real? Difficili"
- 22:54 Cagliari-Inter, le pagelle - Barella con continuità, Pepo risponde alle sveglie
- 22:46 Cagliari-Inter 0-1, Triplice Fischio - I nerazzurri creano, sprecano e soffrono. Ma vincono
- 22:35 RIVIVI il LIVE - IN DIRETTA con il POST PARTITA di CAGLIARI-INTER: COMMENTI e ANALISI
- 22:21 L'Inter domina a Cagliari e non la chiude, ma i tre punti sono in cassaforte grazie a Calhanoglu
- 20:40 Colpaccio Como a Napoli: i lariani sbancano il Maradona 2-1
- 20:22 Pisacane a DAZN: "Mi auguro che la squadra metta coraggio e lucidità"
- 20:20 Cagliari, Winks a Sky: "La vittoria di Parma ci ha dato fiducia, servirà coraggio oggi"
- 20:18 Bastoni a Sky: "Non ci nascondiamo negli obiettivi. Ma sarà difficile ripetersi"
- 20:15 Cagliari, Pisacane a Sky: "Vogliamo fare una partita attenta, coraggiosa contro una grande squadra"
- 20:12 Chivu a DAZN: "Le scelte di formazione? Livello alto, massima fiducia in tutti"
- 20:06 Chivu a Sky: "Thuram? Non so quando sarà al top, ma oggi entrerà"
- 20:02 Winks a DAZN: "Abbiamo tanta qualità, Pisacane si è subito fidato di me"
- 20:01 Bastoni a DAZN: "Non ho niente da dimostrare a nessuno. Chivu ha ancora fame"
- 19:55 Inter Women a valanga sul Napoli in Women's Cup: 6-0 il risultato finale
- 19:52 Bastoni a ITV: "Vogliamo dare continuità. Ne mancano 37, continuiamo a vincere"
- 19:36 Zenga: "Scudetto? Può perderlo solo l'Inter, ha troppe alternative"
- 19:33 Sky Sport - Chivu, tre novità in Cagliari-Inter: pronto anche Luis Henrique
- 19:22 Compagnoni: "Jones deve fare il salto di qualità, ma in futuro..."
- 19:08 Liga, Real Madrid spietato contro il Malaga: 4-0 senza appello
- 18:54 Borussia Dortmund, infortunio al crociato e lungo stop per Konstantelias
- 18:40 Sky - Zé Pedro verso il forfait in extremis. Pisacane ridisegna il Cagliari
- 18:26 Non solo Darmian: contatti tra il Parma e Acerbi per la difesa
- 18:12 Giochi del Mediterraneo, l'Italia chiude quarta. Spazio per Donato e Rocca
- 17:58 Abatantuono: "Buttare giù San Siro è uno scempio"
- 17:52 Sky Sport - L'Inter a Cagliari: solo due ballottaggi per Chivu
- 17:44 Brozovic dice "no" al Trabzonspor: sogna il ritorno in Italia
- 17:30 Women's Cup, alle 18 l'Inter ospita il Napoli: le formazioni ufficiali
- 17:16 Compagnoni: "Bodo una macchia. Chivu farà tesoro di quell'esperienza"
- 17:02 Darmian, un ritorno al passato dopo l'Inter? Contatti col Parma
- 16:48 La rinascita di Schuurs: torna in campo dopo quel Torino-Inter e segna subito
- 16:33 GdS - Inter, per Spence preciso lavoro individuale: il suo debutto...
- 16:18 Tacchinardi: "Inter più forte dopo il mercato. Stones garanzia, Esposito..."
- 16:04 Dove vedere la Champions in tv: la programmazione delle gare dell'Inter
- 15:50 SM - Dimarco per Balde, nulla di vero: l'Inter considera Dimash incedibile
- 15:35 Roma, Gasperini: "Le avversarie si stanno attrezzando spendendo tanto"
- 15:21 Barcellona, accordo per Gabriel Jesus: domani le visite mediche
- 15:07 Srna: "Barella un amico. Inter, a Cagliari partita difficilissima"
- 14:52 Cagliari, è fatta per Gagliardini: domani visite mediche e firma
- 14:38 Charlys festeggia il suo arrivo all'Inter: "Un sogno che diventa realtà"
- 14:24 Juric: “Dispiace prendere gol quando l’avversario non tira. Parlo anche dell'Inter"
- 14:10 Qui Cagliari - Mina out, prima chiamata per Ciervo: i convocati di Pisacane
- 13:56 San Siro, il caos dei token: la moneta digitale allunga le code
- 13:52 Cagliari, fatta per l’arrivo di Gagliardini: domani le visite mediche
- 13:42 UFFICIALE - Leao lascia il Milan e firma con il Galatasaray
- 13:28 Cagliari, due attaccanti contro l'Inter? Pisacane verso il 4-4-2
- 13:13 Juventus, Spalletti: "Gli infortuni ci hanno un po' incasinato"
- 12:58 Cagliari, Massolin questa sera sarà in tribuna ad assistere al match contro l'Inter
- 12:43 Prima trasferta, debutto stagionale anche per la divisa away