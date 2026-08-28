Si preannuncia una trasferta non semplice per l'Altamura, domani ospite dell'Inter Under 23, allo stadio 'Ernesto Breda 'di Sesto San Giovanni, per la seconda giornata del girone C di Serie C. "La squadra sta bene, ci siamo allenati bene come sempre - ha spiegato Median Memushaj, tecnico dei pugliesi, in conferenza stampa -. Ci aspetta una partita difficile, affronteremo giocatori che probabilmente in un futuro non c'entreranno niente con questa categoria. Però noi dobbiamo andare là a cercare di fare la nostra partita".

Nei precedenti in carriera con l'Inter da giocatore ha sempre perso.

"Speriamo di invertire il trend (sorride, ndr). Incontreremo una squadra 'strana', con giocatori importanti, giovani importanti che faranno delle grandi carriere. Però noi vogliamo andare là e cercare di dare fastidio. Al di là dell'avversario, dobbiamo cercare di avere la nostra identità, credere in quello che si fa. È normale che bisogna anche rispettare l'avversario, le partite sono diverse e magari bisogna fare qualche accorgimento, però dobbiamo pensare in primis a noi stessi e interpretare bene la gara in entrambe le fasi".