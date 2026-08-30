Il portiere dell’Inter Josep Martinez è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto 1-0 contro il Cagliari: “Il mister mi chiede di essere sempre alto con la difesa e io cerco di farlo. Aspettavo questa chance da due anni, ho lavorato assieme a un grandissimo portiere come Sommer, bisogna avere sempre la mentalità di crescere a aiutare la squadra”.

La parata nel finale?

“Bisogna fare i complimenti a Bisseck, non a me. Le prossime due gare contro Napoli e Real Madrid? Dobbiamo prepararle come tutte le partite, col Napoli sono tre punti come stasera. Pensiamo prima agli azzurri e poi al Bernabeu. Sarà bello andare in Spagna, ma ne parleremo da domenica prossima in avanti”.