Direttamente dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani analizza la partita dell'Inter ieri a Cagliari e fa emergere tanti aspetti positivi in casa nerazzurra: "Nella prima ora c'è stato un autentico dominio dell'Inter, ma se ci mettiamo a cercare il pelo nell'uovo possiamo focalizzarci al finale in cui ha rischiato di subire il pareggio. L'Inter veniva da 4 gol al Monza, parlando di ieri dovremmo calcolare che per un'ora è stata eccezionale, Caprile è stato il migliore in campo. C'erano fuori Thuram, Spence, Diouf, Zielinski, Bisseck... L'Inter ha due squadre, non ha risentito dal punto di vista del gioco con tanti calciatori fuori. E Lautaro e Thuram non hanno ancora iniziato. Io vedo più buone notizie che cattive".

Nota di merito per Hakan Calhanoglu, decisivo alla Unipol Dpmus: "Al di là della questione rinnovo Cahlanoglu è sereno e leggero, non si limita a colpire da fuori. Pulisce le cose in mezzo al campo, e sono tutte qualità che vanno aggiunte all'apporto che dà in termini di gol e assist".