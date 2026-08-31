Direttamente dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani analizza la partita dell'Inter ieri a Cagliari e fa emergere tanti aspetti positivi in casa nerazzurra: "Nella prima ora c'è stato un autentico dominio dell'Inter, ma se ci mettiamo a cercare il pelo nell'uovo possiamo focalizzarci al finale in cui ha rischiato di subire il pareggio. L'Inter veniva da 4 gol al Monza, parlando di ieri dovremmo calcolare che per un'ora è stata eccezionale, Caprile è stato il migliore in campo. C'erano fuori Thuram, Spence, Diouf, Zielinski, Bisseck... L'Inter ha due squadre, non ha risentito dal punto di vista del gioco con tanti calciatori fuori. E Lautaro e Thuram non hanno ancora iniziato. Io vedo più buone notizie che cattive".
Nota di merito per Hakan Calhanoglu, decisivo alla Unipol Dpmus: "Al di là della questione rinnovo Cahlanoglu è sereno e leggero, non si limita a colpire da fuori. Pulisce le cose in mezzo al campo, e sono tutte qualità che vanno aggiunte all'apporto che dà in termini di gol e assist".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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