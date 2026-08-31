Non c'è tempo per fermarsi per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, usciti vincitori ieri dalla trasferta di Cagliari, si sono allenati in mattinata alla Pinetina. Nessun giorno di riposo dunque dopo la vittoria in Sardegna. Nel mirino c'è ovviamente il big match di sabato 5 settembre, quando alle 18 l'Inter ospiterà a San Siro il Napoli di Massimiliano Allegri.

Il comunicato dell'Inter

Così la società sul proprio sito web ufficiale: "Subito in campo l'Inter dopo la vittoria per 0-1 ottenuta in casa del Cagliari nella seconda giornata di campionato: i nerazzurri hanno conquistato tre punti all'Unipol Domus grazie alla rete di Hakan Calhanoglu, continuando il percorso a punteggio pieno. Dopo la trasferta in Sardegna, la squadra ha iniziato a preparare il prossimo appuntamento in campionato, che vedrà l'Inter affrontare il Napoli a San Siro sabato 5 settembre alle ore 18:00: i nerazzurri hanno svolto una seduta di allenamento nella mattinata di lunedì 31 agosto all'Inter Training Center sotto gli occhi di Cristian Chivu e del suo staff".