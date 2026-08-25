Si accende il mercato attorno a Franck Kessié. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbe registrato un inserimento della Roma per il centrocampista ivoriano. Il club giallorosso avrebbe quindi iniziato a muoversi per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione, aggiungendosi alla Juventus, che da tempo segue con attenzione la situazione del giocatore.

La Juventus insiste, ma prima servono uscite

I bianconeri continuano infatti a considerare Kessié un profilo interessante per rinforzare il centrocampo, ma prima di poter accelerare dovranno necessariamente completare alcune operazioni in uscita. La necessità di alleggerire la rosa e liberare risorse potrebbe rallentare la Juventus, lasciando spazio alla Roma per provare ad avanzare nella trattativa. La situazione resta dunque aperta. L’interesse giallorosso rappresenta una novità importante e potrebbe dare vita a un vero duello di mercato tra due big della Serie A.

Molto dipenderà dalle prossime mosse della Juventus e dalla possibilità del club torinese di sbloccare le cessioni necessarie per affondare il colpo. Nel frattempo, la Roma osserva e prova a inserirsi concretamente nella corsa a Kessié.