E' un commento critico verso l'Inter, quello sulla Gazzetta dello Sport riguardante la vittoria in casa del Cagliari, arrivata con un solo gol di scarto nonostante tantissime occasioni prodotte nell'area avversaria. Secondo la rosea, "chi vince ha sempre ragione, ma ci sono vittorie con ragioni discutibili ed è il caso dello striminzito 1-0 dell'Inter a Cagliari. Non è possibile scagliare 24 tiri - 8 nello specchio e 16 fuori -, raccogliere un'unica rete e ridursi a un secondo tempo di sofferenza, sull'orlo di un pareggio che avrebbe sottratto due punti facili, perché tra Cagliari e Inter ci sono un po' di categorie di differenza e questo divario a un dato momento non si è più percepito".
"Se il Cagliari avesse segnato l'1-1, ci sarebbe stato poco da obiettare - si legge ancora - Due giornate, due successi: la classifica dell'Inter è in linea con i pronostici e le attese, però la partita di Cagliari andava chiusa nella prima frazione, 45 minuti in cui l'Inter ha fatto valere la sua grandezza. II Cagliari ha resistito e con qualche cambio ha poi alzato la testa. La Lega ha assegnato il premio di miglior giocatore a Hakan Calhanoglu, l'autore del gol da tre punti, ma l'uomo decisivo è stato Josep Martinez. Con due interventi super, una deviazione su un tiro di Fadera ad anticipare il tocco di Kevin Carlos sotto porta e un'uscita di piede sullo stesso Kevin Carlos, il portiere interista ha evitato che la trasferta in Sardegna diventasse difettosa".
Autore: Antonio Di Chiara
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