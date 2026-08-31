Curtis Jones ha cominciato la sua avventura all'Inter con lo spezzone di gara disputato in casa del Cagliari, andando al tiro quasi subito dopo l'ingresso in campo e poi contribuendo alle due fasi in un complicato finale.

"Questo 25enne inglese è stato atteso per mesi e pagato 35 milioni bonus compresi proprio perché sa fare tutto o quasi: aumenta i giri nel motore da mezzala, può pure spingersi più avanti in supporto delle punte e, all'occorrenza, essere dirottato sulla fascia destra - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Chi più Curtis ha, più ne metta. L'era Curtis Jones è il secondo suddito di sua maestà a esordire, ma gli sono bastati quattro allenamenti per convincere lo staff tecnico a rovesciarlo in campo: con il suo vecchio club ha fatto la preparazione per intero ed era fisicamente pronto per reggere qualsiasi ritmo italiano. Anzi, il suo passo è da Premier e si vede subito nel suo scattare elettrico: aiuterà, quindi, Chivu nel proposito ambizioso di rendere più intensa la sua creatura".