Nella mattinata odierna, la Juventus ha ufficializzato la cessione di Michele Di Gregorio in prestito al Bournemouth, fino al 30 giugno 2027, per 1,3 milioni di euro. Una cifra che può lievitare di 800mila euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della permanenza dell'ex portiere dell'Inter alle Cherries

Inoltre, spiega il club bianconero, l’accordo prevede la facoltà da parte degli inglesi di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 12,7 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 13:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.