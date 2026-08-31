"Non mi è rimasto nulla da dare". Con queste parole, Lionel Messi ha annunciato oggi, lunedì 31 agosto 2026, il suo ritiro dalla Nazionale argentina. Una notizia che ha generato milioni di reazioni sui social, compresa quella di Lautaro Martinez, compagno della Pulce nell'Albiceleste dal 2018: "Dal primo all'ultimo abbraccio... - ha scritto su Instagram l'attaccante dell'Inter che con Messi ha vinto tutto quello che c'era da vincere rappresentando la Seleccion -.
Leo, non so se le parole bastino per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per noi. Oltre a tutto ciò che hai raggiunto sul campo, custodisco gelosamente tutto ciò che ci hai insegnato fuori dal campo: non mollare mai, continuare a provarci dopo ogni battuta d'arresto, lavorare in silenzio e, soprattutto, credere sempre in noi stessi.
La tua leadership non si è limitata ai gol, agli assist o ai titoli, ma all'esempio che ci hai dato in tutti questi anni rappresentando la nostra nazionale.
Hai lasciato a me e a tutti i nostri compagni molto più che semplici ricordi. Ci hai lasciato insegnamenti che porteremo con noi per il resto della nostra vita.
Grazie per ogni consiglio, ogni conversazione, ogni allenamento, ogni abbraccio e ogni momento condiviso. Grazie per aver fatto la storia con noi e per averci permesso di far parte della tua storia.
Ci mancherai tantissimo, capitano. Ti saremo eternamente grati per aver condiviso questo percorso con te.
Grazie di tutto, capitano!".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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