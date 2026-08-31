L'Inter vince, convince, domina a Cagliari, ma... non segna! Una quantità industriale di palle-gol fallite (13), tantissime conclusioni verso la porta di Caprile, però alla fine il tabellino indica "solo" 1-0.

Per fortuna che Calhanoglu, al 9', azzecca l'angolino insaccando probabilmente l'occasione più complicata tra tutte. Se c'è qualcosa da migliore, certamente è il cinismo sotto porta. Ma il problema non è l'attacco

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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