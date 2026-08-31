Weekend ricco di impegni per le formazioni giovanili dell'Inter, sia maschili sia femminili. Tra impegni in campionato e tornei, ecco quanto accaduto come da report pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro:

UNDER 20 Sabato 29 agosto, ore 11:00- Campionato, 2ª giornata: Inter-Empoli 2-2
Reti: 28' Carrara, 50' Peletti

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 29 agosto - Amichevole: Inter-Vicenza 0-3

UNDER 18 Domenica 30 agosto, ore 15:00 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Monza 8-0
Reti: 3' Morosi, 12' Limido, 14' Evangelista, 27' e 45' Salviato, 49' Maghlout, 70' e 85' Owusu

UNDER 17 Sabato 29 agosto, ore 16:00 - Amichevole: Inter-Alcione 6-2
Reti: 34’ Di Carlo, 41’ e 83’ Castellarin, 42’ Omini P., 52’ Zebrauskas, 73’ Omini G.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 30 agosto - Torneo delle Rose Gara 1: Inter-Bologna 8-0
Reti: Signorelli, Loda, Franceschi, Morandi, Loda, Della Morte, Arfani, Della Morte

Gara 2: Inter-Lumezzane 8-0
Reti: Della Morte, Corraini, Nuzzi, Arfani, Franceschi, Loda, Franceschi, Corraini

Semifiniale: Inter - Como W: 3-0
Reti: Barcella, Della Morte, Rizzotto

Finale: Inter - Parma: 4–0
Reti: Franceschi, Signorelli, Piccaluga, Arfani

UNDER 16 Mercoledì 26 - Sabato 29 agosto - Torneo Alba dei Campioni - Alba (CN) Napoli vs Inter: 0-0

Inter-Atalanta 2-0
Reti: 38' Pititto, 60' Persichetti

Inter vs Cremonese: 4-0
Reti: 13' Sare, 24' Giovannoni, 43' Zoumbare, 58' Fall

Semifinali - 28 agosto Inter vs Milan: 1-1 (5-6 d.c.r)
Reti: 47’ Zoumbare

UNDER 15 Domenica 30 agosto, ore 10:00 - Amichevole: Inter-Renate 2-0
Reti: 11' Navarra, 38' Pacciolla

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 30 agosto - Torneo Quarenghi Gara 1: Inter-Atalanta 5-2
Reti: Tavola, Pedrini, Tavola, Pedrini, Giovannini Semifinale:

Inter-Cremonese 5-0
Reti: Giovannini, Autogoal, Molinari, Castellani, Bosio

Finale: Inter-Juventus: 1-3 d.t.s. (1-1)
Reti: Giovannini

Sezione: Giovanili / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 15:26
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.