Oltre al danno, la beffa. Il Cagliari perde in casa 1-0 contro l'Inter nonostante un finale coraggioso alla ricerca del pareggio, ma probabilmente perde anche Gennaro Borrelli per un periodo ancora da precisare. L'attaccante, entrato al 78' al posto di Daniel Maldini, nel corso degli assalti last minute dei rossoblu ha accusato un dolore alla coscia destra ed è stato costretto a stringere i denti rimanendo in campo perché Fabio Pisacane aveva esaurito le sostituzioni.

Adesso il centravanti verrà sottoposto agli accertamenti del caso per capire l'entità del guaio muscolare e i tempi di recupero. Uno stop che può pesare anche in ottica mercato, visto che Borrelli era un obiettivo di diverse squadre di Serie B.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 15:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.