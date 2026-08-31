Pepo Martinez è diventato un protagonista inaspettato della serata dell'Unipol Domus di Cagliari, dopo un'ora trascorsa da spettatore non pagante. L'Inter, infatti, complice una serie innumerevole di gol mangiati, ha avuto bisogno anche del suo portiere per uscire dal campo dei sardi con i tre punti in tasca. Lo spagnolo ha risposto presente sul tiro-cross di Fadera, per poi uscire con tempismo perfetto su un'imbucata che poteva costare il pareggio. Due interventi decisivi, a cui si aggiunge la parata di Yann Bisseck sul tiro a colpo sicuro di Adopo, che fanno dire all'ex Genoa che quella di ieri è stata una "vittoria importante". Ora, però, la squadra di Cristian Chivu deve resettare in fretta per pensare ai prossimi impegni: il Napoli sabato sera e martedì la Champions in casa del Real Madrid: "Guardiamo avanti", ha scritto su Instagram Martinez.