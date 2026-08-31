"Tifosi... defibrillatore?". Scherza così Yann Bisseck dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari grazie anche a un suo salvataggio di testa al minuto 84, al termine di un'azione che ha creato il panico nell'area nerazzurra. Sicuramente tra coloro che ha apprezzato il suo aiuto c'è anche Pepo Martinez, che pur ammettendo dopo la partita che sarebbe arrivato sul tiro di Michael Adopo, si è complimentato con il difensore tedesco, sempre via social: "Good save bro".

La risposta di Bisteccone non è tardata: "Dammi i guanti subito", a chiusura di un cerchio pieno di ironia.

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 11:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.