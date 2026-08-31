"Totalmente fantamercato". Così Tuttosport bolla le indiscrezioni provenienti dalla Spagna su un possibile scambio tra Dimarco e Balde, esterno sinistro dei blaugrana che non sta trovando spazio in questo avvio di stagione e potrebbe (lui sì) lasciare la sua squadra. Diversamente dal nerazzurro, che non solo dovrebbe restare a Milano, ma presto avrà un nuovo contratto.

Secondo il quotidiano, infatti, "il canterano presto potrebbe rinnovare dal 2027 - con opzione 2028 - al 2030, alzando l'ingaggio da 4 a 5 milioni più bonus".