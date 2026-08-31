Secondo esordio in nerazzurro per Benjamin Pavard. Il francese è tornato a vestire la maglia dell'Inter in una gara ufficiale ieri sera, in Cagliari-Inter. Si concretizza definitivamente quindi il ritorno dell'ex Bayern Monaco dopo le polemiche di fine stagione 2024/2025 e una stagione in prestito al Marsiglia.

Sui suoi canali social Pavard ha scritto: "È sempre un onore indossare questa maglia. Bello tornare con una vittoria". A completare la didascalia, due cuori nerazzurri. Per Pavard ieri sera 90 minuti ben disputati, iniziati da terzo di destra in difesa e conclusi da quinto di centrocampo dopo l'ingresso di Bisseck.