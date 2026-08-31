Nel corso di questa finestra di mercato estiva, dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e l'impossibilità di tesserare Anan Khalaili per il veto del CONI, in Viale della Liberazione hanno valutato a lungo il profilo di Guela Doué, fratello del più famoso Desiree, come rinforzo a destra per sostituire Denzel Dumfries. La richiesta dello Strasburgo però è sempre stata piuttosto alta per il nazionale ivoriano reduce dal Mondiale negli USA. In queste ore però il trasferimeento del 23enne si è concretizzato, non in Italia ma in Germania dove il Bayer Leverkusen, in attesa dell'annuncio ufficiale, lo ha ormai aggiunto alla propria rosa. Operazione, stando alle cifre di Sky Sports Deutschland, da 30 milioni di euro più 6 di bonus, cifra vicina alle richieste iniziali dello Strasburgo.

Curiosità: oltre a Doué, il Bayer nei giorni scorsi si è regalato anche Moussa Diaby, altro obiettivo di vecchia data dell'Inter, sempre per una trentina di milioni.