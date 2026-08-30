Il Cagliari continua a ridisegnare il proprio centrocampo e piazza un nuovo colpo nelle ultime battute del mercato. Il club rossoblù ha infatti definito l’arrivo di Yanis Massolin dall’Inter, consegnando a Fabio Pisacane un’altra soluzione per la mediana. Il centrocampista francese, rimasto fuori dalle principali rotazioni nerazzurre in questo avvio di stagione, avrà in Sardegna la possibilità di trovare maggiore spazio e continuità.

Massolin, operazione con doppio diritto

L’accordo con l’Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. I nerazzurri hanno però mantenuto una porta aperta sul futuro del giocatore attraverso un controriscatto da circa 7,5 milioni. Una formula che permette al Cagliari di valutarlo sul campo e all’Inter di non perdere definitivamente il controllo sul suo cartellino in caso di crescita importante.

Gagliardini nuova idea per Pisacane

Il lavoro del Cagliari sulla mediana potrebbe non essere terminato. Tra i profili valutati c’è infatti anche a un altro ex Inter: Roberto Gagliardini, attualmente svincolato e quindi disponibile senza costi di trasferimento. L’ex centrocampista dell’Inter porterebbe esperienza e fisicità a un reparto che Pisacane vorrebbe ulteriormente rinforzare. Dopo Massolin, dunque, il Cagliari continua a guardare in casa nerazzurra per completare il proprio centrocampo.