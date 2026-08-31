La prima battuta d'arresto stagionale pesa subito sulle ambizioni tricolori del Napoli. Il ko casalingo contro il Como al Maradona rallenta la corsa degli azzurri guidati da Massimiliano Allegri e fa schizzare la loro quota scudetto da 6,00 a 10,00 sulla lavagna Snai. Partenopei che scivolano così al quinto posto tra le candidate al titolo, tallonati proprio dalla formazione di Cesc Fabregas, sempre più realtà consolidata del campionato e proposta a 12,00. Per i betting analyst di Snai, continua spedita la marcia dell’Inter, a punteggio pieno dopo due turni. Il bis per i nerazzurri è fissato a 2,00, in netto vantaggio sulla Roma, seconda forza a 6,50, seguita dalla Juventus, altra squadra a quota 6 punti, data a 7,00. Due vittorie anche per il nuovo Milan di Amorim: il tricolore rossonero è fissato a 7,50 volte la posta.