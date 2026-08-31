Martedì libero per i calciatori dell’Inter. Cristian Chivu, dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari, ha infatti optato per un allenamento post gara ad Appiano Gentile – col consueto programma per chi ha giocato e una normale seduta per chi invece non ha affrontato i sardi -, ma domani i cancelli del centro sportivo resteranno chiusi.

Appuntamento a mercoledì per la ripresa e il secondo giorno effettivo di preparazione alla sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri in programma questo sabato.

Sezione: Focus / Data: Lun 31 agosto 2026 alle 19:20
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.