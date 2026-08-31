Dove giocherà Mauro Icardi nella prossima stagione? L'ex attaccante dell'Inter, svincolato dopo la parentesi chiusa con il Galatasaray, non ha ancora preso una decisione definitiva, anche perché può decidere di firmare per qualsiasi club anche dopo il gong che sancirà la fine del mercato estivo. Come ha sottolineato l'avvocato Letterio Pino parlando con Sky Sport 24: "Tutti mi mandano messaggi dicendo che domani finisce il mercato, ma non quello degli svincolati - le sue parole -. Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, non necessariamente economico, anche se ho letto di soldi rifiutati. E' un progetto di vita, Mauro ha una famiglia e vuole scegliere una bella città e una bella piazza".

Roma è una bellissima città, è vero il corteggiamento della Lazio?

"C'è in atto un corteggiamento molto serrato da parte della Lazio. La città è fantastica, la tifoseria è increibile. E' un'opzione su cui stiamo ragionando seriamente. Sarebbe una bella scelta di vita, la Lazio è un club incredibile".