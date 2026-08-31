L'Inter è pronta a prestare un altro dei suoi giovani: si tratta di Lamine Ballo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il terzino destro dell'U20, classe 2007, andrà in prestito all'AlbinoLeffe. Nella scorsa stagione Ballo si è fatto notare soprattutto in Youth League, trovando meno continuità invece nel Campionato Primavera. Quest'anno si prepara al salto tra i professionisti, nel girone A di Serie C. La squadra seriana avrebbe chiuso l'operazione in prestito secco. L'Inter mantiene quindi il controllo del cartellino.