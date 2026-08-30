Rafael Leao dice addio al Milan: è ufficiale la sua firma con il Galatasaray. Di seguito le sue parole da nuovo giocatore del club turco: "Prima di tutto sono molto emozionato e felice. Il Galatasaray lavora da giugno per portarmi qui e voglio ringraziare il club per tutto l'interesse dimostrato. Il Galatasaray è un grandissimo club e sono qui per vincere il campionato".

Il comunicato del club turco: "È stato raggiunto un accordo con l'AC Milan per il trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceição Leão. Nell'ambito dell'accordo, al club del calciatore sarà corrisposto un corrispettivo fisso di trasferimento pari a 38.000.000 di euro. Inoltre, il 20% dell'eventuale plusvalenza derivante da una futura cessione del giocatore sarà riconosciuto all'AC Milan. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto della durata di quattro anni, valido a partire dalla stagione 2026-2027. In base all'accordo, il giocatore percepirà un ingaggio netto garantito di 10.000.000 di euro per ciascuna stagione".