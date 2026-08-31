Da quasi vent'anni anche in Angola c'è un Inter Campus. Insieme ai Salesiani di Don Bosco opera nelle zone più fragili del paese come strumento di crescita, educazione e sviluppo umano. L'ultima novità riguarda un corso di formazione da quattro giorni sviluppato in varie cellule attive sul territorio nazionale e destinato a educatori e allenatori.

Lo scopo del corso di Inter Campus Angola

Come spiega il club in un lungo comunicato, erano quattro le domande che guidavano il corso di formazione: "Quali sono le caratteristiche di un leader positivo? Come possono essere sviluppate attraverso gli allenamenti sul campo? E soprattutto come è possibile apprendere queste competenze attraverso il calcio e trasferirle nella vita di tutti i giorni?"

Il comunicato spiega: "Quasi 60 giovani hanno partecipato alla formazione teorico-pratica organizzata a Benguela, la cellula più a sud del Paese, a qualche centinaio di chilometri dal confine con la Namibia. Un percorso iniziato in aula e proseguito sul campo, insieme ai tantissimi bambini che hanno preso parte agli allenamenti. Al termine di ogni giornata, educatori e formatori si sono poi ritrovati per confrontarsi sulle attività svolte, analizzando ciò che aveva funzionato e gli aspetti da migliorare. Un lavoro condiviso che, alla fine del corso, ha permesso di individuare le caratteristiche che dovrebbe avere un leader positivo e, in particolare, un educatore di Inter Campus Angola".

Le risposte degli educatori e i prossimi step per Inter Campus Angola

Questa è la risposta alle domande secondo gli educatori e gli allenatori che hanno partecipato: "Empatia, capacità di gestire le proprie emozioni, motivare gli altri e mantenere alta la propria motivazione; saper analizzare e risolvere i problemi, sviluppare relazioni positive e avere una visione a lungo termine. Ma anche saper lavorare in gruppo, ascoltare e comunicare in modo aperto, mettere le proprie competenze tecniche e motorie al servizio degli altri, essere disciplinati e, infine, diffondere felicità".

Guardando al prossimo futuro, il comunicato prosegue: "Il percorso continuerà anche nelle prossime missioni, con l’obiettivo di sviluppare insieme queste competenze attraverso il confronto, la formazione e gli allenamenti con i bambini. Un processo che punta a porre le basi per cambiamenti positivi, utilizzando il calcio come strumento di sviluppo sociale e contribuendo a diffondere queste buone pratiche all’interno delle comunità coinvolte".