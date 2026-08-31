Da quasi vent'anni anche in Angola c'è un Inter Campus. Insieme ai Salesiani di Don Bosco opera nelle zone più fragili del paese come strumento di crescita, educazione e sviluppo umano. L'ultima novità riguarda un corso di formazione da quattro giorni sviluppato in varie cellule attive sul territorio nazionale e destinato a educatori e allenatori.
Lo scopo del corso di Inter Campus Angola
Come spiega il club in un lungo comunicato, erano quattro le domande che guidavano il corso di formazione: "Quali sono le caratteristiche di un leader positivo? Come possono essere sviluppate attraverso gli allenamenti sul campo? E soprattutto come è possibile apprendere queste competenze attraverso il calcio e trasferirle nella vita di tutti i giorni?"
Il comunicato spiega: "Quasi 60 giovani hanno partecipato alla formazione teorico-pratica organizzata a Benguela, la cellula più a sud del Paese, a qualche centinaio di chilometri dal confine con la Namibia. Un percorso iniziato in aula e proseguito sul campo, insieme ai tantissimi bambini che hanno preso parte agli allenamenti. Al termine di ogni giornata, educatori e formatori si sono poi ritrovati per confrontarsi sulle attività svolte, analizzando ciò che aveva funzionato e gli aspetti da migliorare. Un lavoro condiviso che, alla fine del corso, ha permesso di individuare le caratteristiche che dovrebbe avere un leader positivo e, in particolare, un educatore di Inter Campus Angola".
Le risposte degli educatori e i prossimi step per Inter Campus Angola
Questa è la risposta alle domande secondo gli educatori e gli allenatori che hanno partecipato: "Empatia, capacità di gestire le proprie emozioni, motivare gli altri e mantenere alta la propria motivazione; saper analizzare e risolvere i problemi, sviluppare relazioni positive e avere una visione a lungo termine. Ma anche saper lavorare in gruppo, ascoltare e comunicare in modo aperto, mettere le proprie competenze tecniche e motorie al servizio degli altri, essere disciplinati e, infine, diffondere felicità".
Guardando al prossimo futuro, il comunicato prosegue: "Il percorso continuerà anche nelle prossime missioni, con l’obiettivo di sviluppare insieme queste competenze attraverso il confronto, la formazione e gli allenamenti con i bambini. Un processo che punta a porre le basi per cambiamenti positivi, utilizzando il calcio come strumento di sviluppo sociale e contribuendo a diffondere queste buone pratiche all’interno delle comunità coinvolte".
Alessandro Savoldi
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:27 Inter Campus Angola: quattro giorni di formazione per educatori
- 20:12 Sky - Un'altra cessione per il Napoli: Lindstrom al Salisburgo
- 19:59 Messi si ritira dalla nazionale, Lautaro: "Grazie per averci permesso di far parte della tua storia"
- 19:44 UFFICIALE - Gagliardini riparte da Cagliari: è un nuovo giocatore dei sardi
- 19:29 Pavard sui social: "Sempre un onore indossare questa maglia"
- 19:20 fcinInter, martedì libero per i ragazzi di Chivu. Si riparte mercoledì
- 19:15 videoBastoni fa 300 con l'Inter: i nerazzurri lo celebrano sui social
- 19:00 Rivivi la diretta! NAPOLI e REAL MADRID, si inizia a fare sul SERIO! ULTIME 24 ORE di MERCATO: MISSIONE COMPIUTA?
- 18:55 Quote scudetto, Inter sempre in testa: scivola indietro il Napoli
- 18:41 Napoli, via alla settimana di San Siro con un'uscita: Cajuste va al Malaga
- 18:27 Juventus, Yildiz operato al quinto metatarso: sarà out per diversi mesi
- 18:13 Real, contro l'Inter mancheranno Guler, Camavinga e Bernardo Silva: sono squalificati
- 17:59 Youth League, l'Inter parte dal Real Madrid: ecco data e orario
- 17:45 Club Brugge, è arrivata la prima sconfitta in campionato contro il Gent
- 17:31 UFFICIALE - Messi si ritira dalla Nazionale: "Non è rimasto nulla da dare"
- 17:17 UFFICIALE: Barcola è un nuovo calciatore del Liverpool
- 17:03 Too good to go: il gioco dell'Inter è troppo bello per sprecarlo
- 16:49 TMW - Ballo saluta l'Inter in prestito: andrà all'AlbinoLeffe
- 16:34 Cagliari-Inter premia Chivu: il tecnico romeno sale su un prestigioso podio
- 16:20 L'Inter mette il Napoli nel mirino: niente giorno libero dopo Cagliari
- 16:07 Real Madrid, Mourinho: "10 gol in tre partite, ma alcune volte vinceremo 1-0"
- 15:53 Cagliari, oltre al danno la beffa: infortunio per Borrelli
- 15:40 Sky - Reggiani nel mirino della Premier. Club di A alla finestra
- 15:26 Un weekend pieno di impegni per le rappresentative nerazzurre
- 15:12 Trevisani: "Inter, da Cagliari più buone notizie che cattive"
- 14:58 Calhanoglu e i gol da fuori area: il dato che lo avvicina a Kane e Mbappé
- 14:44 Tarantino: "Ecco l'obiettivo della società. Su Bovio e Carrara..."
- 14:29 Cambiasso cestista per un giorno. E Poeta è pronto a 'firmarlo'
- 14:16 Angolo Tattico di Cagliari-Inter - Oltre un'ora di dominio si conclude in apnea
- 14:02 Topalovic si presenta: "Alla Carrarese per dare il mio contributo"
- 13:34 Dzeko torna in Bundesliga: il bosniaco entra in una speciale classifica
- 13:20 UFFICIALE - Yanis Massolin è un giocatore del Cagliari
- 13:06 Striscione di un interista a Lazio-Genoa per Frattesi. Che condivide
- 12:52 FC Internazionale è il marchio più prezioso tra i club italiani
- 12:38 Gnonto approda in Serie A: l'ex Inter firmerà con la Fiorentina
- 12:25 Alla fine Guela Doué cambia squadra: c'è il Bayer Leverkusen
- 12:12 Trevisani: "Ecco cosa può dare Pepo Martinez più di Sommer. Se l'anno scorso hanno fatto 90 punti..."
- 12:00 videoTROPPI SPRECHI: l'Inter vince, ma Chivu non si nasconde. Però il problema non è l'ATTACCO
- 11:56 Bergomi: "Inter in difficoltà senza il dominio del palleggio. A Cagliari ha saputo soffire"
- 11:43 GdS - Primi lampi di Jones: ecco perché Chivu lo ha voluto con sé
- 11:30 Bisseck scherza: "Tifosi, defibrillatore?". Poi siparietto con Pepo
- 11:16 Cesari: "In Cagliari-Inter c'è un rigore non dato, ma se questa è la linea..."
- 11:02 Ranocchia: "Inter più forte dell'anno scorso. Sprechi? E' vero ma..."
- 10:48 TS - Inter, smentite su Leweling. Quinta punta? No, ma...
- 10:34 Nuovo innesto per l'Inter U23: arriva Lorenzo Tosto
- 10:20 Chivu a Radio Rai: "C'è soltanto un rammarico. In queste gare, nel finale..."
- 10:06 CdS - Inter, mostruosa statistica dei tiri e tiri in area: manca poco che...
- 09:52 TS - Chivu, a Cagliari una buona notizia e una gara dai due volti
- 09:38 TS - Dimarco, macché Barcellona: rinnovo a breve con l'Inter, i dettagli
- 09:24 Adani: "In Italia l'Inter si fa bastare giropalla e tiro da fuori. I tre nuovi? Scontato dire che..."
- 09:10 GdS - Inter, non ci si può ridurre così: se il Cagliari avesse segnato l'1-1...
- 08:56 Pagelle TS - Bastoni tra passaggi "fotonici" e gol mangiato. Jones subito da 6,5
- 08:42 Pagelle CdS - Josep Martinez da 7: provvidenziale. Meglio solo un altro interista
- 08:28 GdS - Un Calhanoglu così apre le porte al rinnovo: la situazione con l'Inter
- 08:14 Pagelle GdS - Barella ad altezza Calhanoglu. Akanji dietro la lavagna con Sucic
- 08:00 Un revival parziale: il cinismo manca, i tre punti no. L'Inter esulta a Cagliari
- 00:09 Cagliari, Zè Pedro in conferenza: "Sappiamo le qualità di Dimarco e dell'Inter"
- 00:04 videoCagliari-Inter 0-1, Tramontana: "Vittoria meritata ma non facile, Barella benissimo. E quei due rigori..."
- 00:04 Cagliari, Pisacane in conferenza: "L'Inter ha meritato, non credo che il pari sarebbe stato giusto"
- 00:00 L'anti Inter è l'Inter stessa. A Cagliari lo abbiamo capito
- 23:55 Martinez in conferenza: "Aspettavo questa chance da due anni. Testa al Napoli e poi al Real"
- 23:50 Cagliari-Inter, la moviola - Fabbri se la cava con poche imprecisioni
- 23:47 Chivu in conferenza: "Mai nessun problema con Pavard. Dobbiamo portare i Nazionali al 100%"
- 23:40 Martinez a ITV: "All'Inter devi stare attento e pronto per 90'"
- 23:40 Martinez a DAZN: "Ringrazio Bisseck, ma avrei parato quel tiro"
- 23:35 Chivu a ITV: "Tre punti difesi con i denti, volevamo partire meglio dell'anno scorso"
- 23:30 Cagliari, Pisacane a DAZN: "Massolin viene da un ottimo anno in B"
- 23:29 Chivu a DAZN: "Pronti per affrontare il Napoli, ma godiamoci la vittoria"
- 23:25 Pavard a ITV: "Il ruolo? Sono a disposizione del mister e della squadra"
- 23:21 Cagliari, Pisacane a Sky: "Siamo rimasti sempre in partita, onore a noi ma merito all'Inter"